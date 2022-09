CS_”Grande Fratello Vip”

Giovedì 29 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Grande Fratello Vip”, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata dalla confermatissima Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social.

Nel loft di Cinecittà iniziano a instaurarsi le prime dinamiche umane e di gioco nel gruppo variegato di “vipponi” che condividono la quotiodianità nella Casa. Tra simpatie e antipatie, nomination e strategie la settima edizione di “Gf Vip” appassiona il pubblico.

redazione