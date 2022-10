CS_MEI 2022: domani al Teatro Masini di FAENZA (Ravenna) NADA presenta in anteprima il suo nuovo album e riceve il premio alla carriera.

MEI 2022

Meeting delle Etichette Indipendenti

DOMANI AL TEATRO MASINI DI FAENZA (RA)

NADA

PRESENTA IN ANTEPRIMA IL SUO NUOVO ALBUM

E RICEVE IL PREMIO ALLA CARRIERA

Domani, domenica 2 ottobre, a Faenza (RA) si conclude la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.



Tra i protagonisti dell’ultimo dei tre giorni della rassegna, NADA, che domani alle 16.00 salirà sul palco del Teatro Masini, per presentare in anteprima, insieme alla sua band, alcuni brani del suo nuovo album di inediti “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, in uscita il 7 ottobre.

In occasione del concerto, l’artista riceverà il Premio alla carriera, consegnato dal patron del MEI Giordano Sangiorgi.

A seguire si esibiranno Grazia De Marchi ed Enrico De Angelis,in apertura dell’evento realizzatoda Pierpaolo Capovilla e Paki Zennaro per omaggiare i 100 anni di Pier Paolo Pasolini.

Biglietti disponibili su www.boxerticket.it/eventi/nada-presentazione-nuovo-album/.

Il MEI 2022 è realizzato con il contributo di Comune di Faenza, Regione Emilia-Romagna, Emilia Romagna Music Commission, AFI – Associazione Fonografici Italiani, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Confesercenti Ravenna, ERCultura, Camera di Commercio di Ravenna, SIAE, Nuovo IMAIE, Lazio Sound, Ministero della Cultura, Unione Romagna Faentina. Inoltre collaborano Terapia Artistica Intensiva, Esibirsi, Siedas, It-Folk, Music Day e Figurine Forever.

