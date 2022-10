CS_Tra surf e deserti, torna Kilimangiaro

Ospiti Claudia Gerini e Brando Qulici, con il loro “Il ragazzo e la tigre”

Nuovo appuntamento, domenica 9 ottobre alle 17.00 su Rai3, con “Kilimangiaro”, il programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Camila Raznovich.

In questa puntata si viaggerà insieme a due ospiti straordinari, Claudia Gerini e Brando Quilici che presenteranno il loro film “Il ragazzo e la tigre”, ambientato in Nepal.

Il campione di windsurf Matteo Iachino racconterà invece la traversata epica che ha appena compiuto tra l’Italia e la Corsica mentre la scoperta della settimana sarà il suggestivo deserto del Negev, in Israele.

Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare come sempre posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno la nostra Italia facendo delle esperienze in prima persona. Questa settimana si cimenteranno con la Barcolana, la storica regata velica triestina.

“Kilimangiaro” è un programma prodotto da Rai Cultura e scritto da Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Cristoforo Gorno, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich, Fabio Roberti e Claudia Tofani. La regia è di Andrea Dorigo.

redazione