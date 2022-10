CS_”Stasera tutto è possibile”

Comici-alla-prova-del-FantaStep

Sarà “FantaStep”l filo conduttore del nuovo appuntamento con ‘Stasera tutto è possibile’ il comedy show con Stefano De Martino in onda lunedì 10 ottobre in prima serata su Rai 2. Ospiti sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Fabrizio Biggio, Katia Follesa, Anna Tatangelo, Ciro e Fru dei The Jackal e Stefano Pantano. Saranno tutti pronti a cimentarsi nei vari giochi della serata, dalla Stanza Inclinata, icona del programma, a Segui il labiale, passando per Decollo immediato, Serenata Step e molti altri ancora. Al fianco di Stefano De Martino, nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Mara Venier e Francesca Fagnani.

redazione