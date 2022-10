CS_”Amici”

Domenica 23 ottobre, su Canale 5 alle ore 14:00, al via la nuova stagione di “Amici“, il talent show più popolare del piccolo schermo giunto alla sua ventiduesima edizione. Alla conduzione Maria De Fillippi.

La squadra di professori che quest’anno seguiranno gli allievi nel loro percorso all’interno la scuola di “Amici” è composta da: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa per il canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. L’obiettivo per i giovani cantanti e ballerini sarà quello di imparare e migliorarsi al punto da convincere i docenti a farli arrivare al serale che andrà in onda in primavera sempre su Canale 5.

redazione