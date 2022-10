CS_Panariello e Malgioglio a Domenica In

Tra gli ospiti anche i protagonisti di Ballando con le stelle’

Un talk dedicato alla terza puntata di ‘Ballando con le stelle’ aprirà la puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 23 ottobre dalle 14 su Rai 1. In compagnia di Mara Venier ci saranno: Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna, Ema Stokholma e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini ed Anna Pettinelli. Giorgio Panariello sarà poi protagonista di un’ampia intervista sulla sua carriera artistica e parlerà del suo nuovo spettacolo teatrale ‘La favola mia’. Cristiano Malgioglio, giudice di ‘Tale e Quale Show’, si racconterà tra aneddoti e racconti sui tanti artisti con i quali ha collaborato nei suoi 50 anni di carriera. Parlerà della sua carriera anche Paola Barale in una intervista con Mara Venier. Spazio, poi, alla musica con Ron, che presenterà il suo nuovo singolo “I gatti”, tratto dall’ album ‘Sono un figlio’, uscito il 30 settembre. Il giornalista e Direttore di Radio Rai 1, Andrea Vianello, presenterà il suo libro ‘Storia immaginaria della mia famiglia’. Non mancherà un ricordo di Franco Gatti, storico componente dei ‘Ricchi e Poveri’, scomparso il 18 ottobre all’età di 80 anni.

