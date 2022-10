CS_SANGIOVANNI: con 2 grandi feste nei palasport di ROMA e MILANO ha concluso ieri il suo lungo tour con 100.000 biglietti venduti.

DOPO IL SUCCESSO DEL TOUR NEI CLUB IN PRIMAVERA

E DELLA TOURNÉE ESTIVA TRA FESTIVAL E ARENE DI TUTTA ITALIA

SANGIOVANNI

CON 2 GRANDI FESTE NEI PALASPORT

DI ROMA E MILANO

HA CONCLUSO IERI IL SUO LUNGO TOUR

CON 100.000 BIGLIETTI VENDUTI

IERI SERA AL MEDIOLANUM FORUM I 10.000 PRESENTI

HANNO FESTEGGIATO INSIEME ALL’ARTISTA

NEL CORSO DELL’ULTIMA DATA DEL

“SANGIOVANNI LIVE 2022”

Dopo il successo del primo tour nei club in primavera e della tournée estiva nei festival e nelle arene di tutta Italia, SANGIOVANNI ha concluso il suo tour 2022 con 2 grandi feste nei palasport di Roma e Milano, collezionando un totale di 100.000 biglietti venduti per tutte le date. Ieri sera, domenica 23 ottobre, l’artista ha portato il suo show sul palco del Mediolanum Forum di Assago, festeggiando insieme ai 10.000 presenti la fine del “SANGIOVANNI LIVE 2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugar Music. Un percorso di crescita che ha visto sangiovanni partire dai club, raggiungere i festival e approdare in soli sei mesi nei palazzetti.

In particolare, gli ultimi due speciali appuntamenti live dell’anno lo hanno visto protagonista di uno show con ballerini, cambi d’abito, effetti scenografici, ma anche momenti di riflessione e introspezione. Due feste, quelle di ieri al Mediolanum Forum di Milano e quella al Palazzo dello Sport di Roma, mercoledì 19 ottobre, per chiudere in grande stile un anno ricco di colori.

Gli ultimi concerti evento sono stati un’occasione per ascoltare live per la prima volta due inediti e il nuovo singolo “Fluo” (Sugar),prodotto da Simon Says e disponibile in radio e in digitale da venerdì 7 ottobre. Il brano rende omaggio al rapporto speciale che l’artista ha con i suoi fan, un dialogo personale che trova la sua massima espressione proprio durante i live.

Sul palco sangiovanni ha portato anche tutti i suoi successi, in particolare il suo album “Cadere volare” (Sugar),certificato platino da Fimi/GfK Italia. Un progetto chedeclina all’interno di dodici canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. L’album contiene il singolo “scossa”, certificato disco d’oro, che fa parte della colonna sonora dell’ultima stagione della serie tv Netflix Summertime. A giugno è uscito “Mariposas” feat. Aitana, versione spagnola della hit quattro volte platino “farfalle”, brano con cui l’artista ha partecipato alla 72^ edizione del Festival di Sanremo tra i Big. “Mariposas”, dopo aver conquistato il doppio disco di platino in Spagna, è stato anche il brano più trasmesso dalle radio spagnole per due settimane consecutive, dall’1 al 14 ottobre 2022 (dato diffuso da Promusicae).

L’artista rivelazione dell’ultimo anno ha già collezionato 23 dischi di platino e 5 ori in Italia, 4 dischi di platino e 2 ori all’estero (Spagna e Svizzera), per un totale di 27 platini e 7 certificazioni oro in meno di due anni.

Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.

