CS_BRYAN ADAMS: venerdì 28 ottobre esce il cofanetto “SO HAPPY IT HURTS (SUPER DELUXE)” che contiene 2CD con la versione originale dei brani dell’ultimo album “So Happy It Hurts” e alcuni dei suoi più grandi successi 

Oltre 40 anni di carriera

Inserito nella Hollywood Walk of Fame

Più di 100 milioni di dischi venduti

Numerosi premi e riconoscimenti tra i quali 1 Grammy Awards

BRYAN ADAMS

VENERDÌ ESCE

“SO HAPPY IT HURTS (SUPER DELUXE)”

Contiene 2 CD con la versione originale dell’album uscito a marzo

e alcuni dei suoi successi nuovamente registrati

da “Summer of ’69” a “(Everything I Do) I Do It For You”

Da venerdì 28 ottobre sarà disponibile in doppio CD il cofanetto “SO HAPPY IT HURTS (SUPER DELUXE)” (BMG) che contiene le canzoni dell’ultimo album di BRYAN ADAMS “So Happy It Hurts” e alcuni dei suoi più grandi successi, nuovamente registrati, da “Summer of ’69” a “(Everything I Do) I Do It For You”.

“So Happy It Hurts” è uscito a marzo 2022, 15° disco in studio del rocker canadese che con la sua carica positiva ha incantato più generazioni in oltre 40 anni di carriera. È in radio il singolo “Kick Ass”, accompagnato dal nuovo video diretto da Adams, a cui partecipa il leggendario comico John Cleese: https://youtu.be/ZTY6RTas9-s.

Sempre quest’anno, Bryan Adams ha pubblicato anche gli album “Classic (Parts 1 & 2)” e “Pretty Woman -The Musical”.

Tracklist “SO HAPPY IT HURTS (SUPER DELUXE)”:

CD1

1. So Happy It Hurts

2. Never Gonna Rain

3. You Lift Me Up

4. I’ve Been Looking For You

5. Always Have, Always Will

6. On The Road

7. Kick Ass

8. I Ain’t Worth Shit Without You

9. Let’s Do This

10. Just Like Me, Just Like You

11. Just About Gone

12. These Are The Moments That Make Up My Life

CD2

1. Summer of ‘69

2. (Everything I Do) I Do It For You

3. Run To You

4. Heaven

5. Can’t Stop This Thing We Started

6. Cuts Like A Knife

7. Please Forgive Me

8. Straight From The Heart

9. When You’re Gone (ft. Melanie C)

10. Here I Am

11. Back To You

12. Have You Ever Really Loved A Woman

BRYAN ADAMS ha attraversato con la sua musica 4 decenni, durante i quali ha pubblicato 14 album in studio. Le performance di Bryan Adams sono indimenticabili grazie alla sua straordinaria presenza sul palco e alla sua inconfondibile voce. Il suo modo di scrivere canzoni gli è valso numerosi premi e riconoscimenti: 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy award, 1 American Music Award, vari Juno Awards. È stato inserito nella Hollywood Walk of Fame. Ha ricevuto l’Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General’s Performing Arts Award per il suo contributo di una vita alle arti in Canada.

Bryan Adams è anche un fotografo professionista, scatta lui stesso tutte le copertine dei suoi album. Ha scattato il 48° calendario Pirelli. Nella sua carriera ha pubblicato vari libri fotografici con i suoi lavori, l’ultimo è Homeless, del 2019.

redazione