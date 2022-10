CS_Anteprima ufficiale della MILANO MUSIC WEEK 2022: il 17 novembre al Teatro Manzoni di Milano TIZIANO FERRO incontra il pubblico, appuntamento organizzato da MONDADORI STORE e MILANO MUSIC WEEK

MONDADORI STORE e MILANO MUSIC WEEK

presentano

TIZIANO FERRO

Il 17 novembre al Teatro Manzoni di MILANO

incontra il pubblico e

racconta il suo nuovo album

“ IL MONDO È NOSTRO ”

ANTEPRIMA UFFICIALE DELLA MILANO MUSIC WEEK

Modera NUR AL HABASH

TIZIANO FERRO sarà protagonista il prossimo 17 novembre di un esclusivo appuntamento organizzato da Mondadori Store e MILANO MUSIC WEEK riservato a coloro che avranno acquistato il nuovo album “IL MONDO È NOSTRO” in uscita l’11 novembre.

Durante l’incontro al Teatro Manzoni di Milano (ore 16.00) Tiziano Ferro converserà con NUR AL HABASH, direttrice artistica della Milano Music Week 2022, e racconterà il suo nuovo lavoro discografico, 13 tracce scritte da Tiziano Ferro e registrate a Los Angeles durante questi ultimi 3 anni.

L’incontro con Tiziano Ferro è l’anteprima ufficiale della Milano Music Week, che si terrà dal 21 al 27 novembre a Milano.

Settimana promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, ASSOMUSICA, FIMI, NUOVOIMAIE e SIAE. Main sponsor UniCredit. MMW22 è organizzata per il secondo anno da Fondazione Italia Music Lab, nuovo hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani. Maggiori informazioni: www.milanomusicweek.it.

È possibile accedere all’evento pre-acquistando da oggi, mercoledì 26 ottobre, o acquistando dall’11 novembre “IL MONDO È NOSTRO” in versione CD o LP solo su mondadoristore.it o nelle librerie Mondadori Store aderenti (Mondadori Megastore Piazza Duomo, Rizzoli Galleria Vittorio Emanuele e Mondadori Bookstore via Pergolesi Milano, Mondadori Bookstore Centro Commerciale il Centro di Arese e Mondadori Bookstore Centro Commerciale Torri Bianche a Vimercate).

Per maggiori informazioni vai su www.mondadoristore.it/tiziano-ferro-evento/

“IL MONDO È NOSTRO” (Virgin Records/Universal Music Italia) ospiterà grandi artisti italiani e internazionali come STING che con Tiziano rilegge il brano tratto dal suo ultimo album “For Her Love”, ROBERTO VECCHIONI che duetta con Tiziano nell’inedita “I MITI”, CAPAREZZA per la prima volta accanto a Ferro in “L’angelo degli altri e di se stesso”, thasup che condivide con Tiziano “r()t()nda” – già al secondo posto nella classifica Spotify – e l’attrice e conduttrice AMBRA ANGIOLINI tornata alla musica in “Ambra/Tiziano”.

Questa la tracklist completa:

01 Il Paradiso Dei Bugiardi

02 Il Mondo È Nostro

03 La Vita Splendida

04 Addio Mio Amore

05 La Prima Festa Del Papà

06 r()t()nda con thasup

07 Mi Rimani Tu

08 A Parlare Da Zero

09 L’Angelo Degli Altri E Di Se Stesso con Caparezza

10 Ambra/Tiziano con Ambra Angiolini

11 I Miti con Roberto Vecchioni

12 Quando Io Ho Perso Te

13 For Her Love (Sempre Amata) con Sting

Tra i brani che compongono “IL MONDO È NOSTRO” anche il primo singolo estratto “LA VITA SPLENDIDA”, già disponibile negli store digitali e in radio (https://tiziano.lnk.to/lvs). Del singolo è inoltre disponibile su https://youtu.be/e7-KLCIBY5E il video ufficiale.

“LA VITA SPLENDIDA” ha raggiunto in breve tempo la vetta della classifica dei brani più programmati dalle radio italiane ed è stata, a pochi giorni dalla sua pubblicazione, la canzone più cercata in Italia su Shazam, a dimostrazione del grande affetto che l’artista di Latina riceve ad ogni suo brano.

Cresce l’attesa anche per il ritorno live di Tiziano Ferro che con gli oltre 350 mila biglietti venduti ad un anno di distanza dalla partenza del TZN 2023 tour (organizzato da Live Nation) si conferma già uno degli eventi più attesi del nuovo anno. Il tour che vedrà Ferro protagonista nei principali Stadi Italiani partirà il prossimo 7 giugno da Lignano Sabbiadoro per poi fare tappa a Torino, Milano (3 date a San Siro), Firenze, Roma (2 gli appuntamenti all’Olimpico), Napoli, Bari, Messina, Ancona, Modena, Padova ((biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com).

