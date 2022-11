CLASSIFICHE 28 OTTOBRE 2022 RILEVATE ALLA FIMI/GFK/EARONE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO

CLASSIFICA ALBUM 28 OTTOBRE 2022



01 MIDNIGHTS (Taylor Swift)

02 C@RA++ERE S?EC!@LE (Thasup)

03 SIRIO (Lazza)

04 BOTOX (Night Skinny)

05 MATERIA (PELLE) (Marco Mengoni)

06 THE CAR (Arctic Monkeys)

07 DOVE VOLANO LE AQUILE (Luchè)

08 NOI, LORO, GLI ALTRI (Marracash)

09 TAXI DRIVER + (Rkomi)

10 UN VERANO SIN TI (Bad Bunny)

11 PERSONA (Marracash)

12 BACK TO THE FUTURE LIVE PART 2 (Elisa)

13 AHIA! (Pinguini Tattici Nucleari)

14 RICORSO INAMMISSIBILE (Niko Pandetta)

15 BLU CELESTE (Blanco)

16 IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE (Irama)

17 HUSTLE MIXTAPE (Capo Plaza)

18 SALVATORE (Paki)

19 GIÙ (Neima Ezza)

20 FAMOSO (Sfera Ebbasta)





CLASSIFICA SINGOLI 28 OTTOBRE 2022



01 THE LONELIEST (Maneskin)

02 RICORDI (Pinguini Tattici Nucleari)

03 BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 (Bizarrap & Quevedo)

04 FERRARI (James Hype & Miggy Dela Rosa feat. Lazza)

05 S!R! (Thasup feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

06 VIOLA (Fedez & Salmo)

07 PUROSANGUE (Luchè & Shiva)

08 !LY (Thasup feat. Coez)

09 GIOVANI WANNABE (Pinguini Tattici Nucleari)

10 SNAP (Rosa Linn & Alfa)

11 I’M GOOD (BLUE) (David Guetta & Bebe Rexha)

12 CAPRI SUN (Capo Plaza)

13 C!AO (Thasup feat. Rondodasosa)

14 BELLISSIMA (Annalisa)

15 TITÍ ME PREGUNTÓ (Bad Bunny)

16 EXTASI (Fred De Palma)

17 PANICO (Lazza feat. Takagi & Ketra)

18 NOSTALGIA (Blanco)

19 UNHOLY (Sam Smith & Kim Petras)

20 R()T()NDA (Thasup feat. Tiziano Ferro)





CLASSIFICA RADIO 28 OTTOBRE 2022



01 RICORDI (Pinguini Tattici Nucleari)

02 TUTTI I MIEI RICORDI (Marco Mengoni)

03 BELLISSIMA (Annalisa)

04 HUMANKIND (Coldplay)

05 2 BE LOVED (AM I READY) (Lizzo)

06 !LY (Thasup feat. Coez)

07 PALLA AL CENTRO (Elisa & Jovanotti)

08 HOLD ME CLOSER (Elton John & Britney Spears)

09 CELESTIAL (Ed Sheeran)

10 LA VITA SPLENDIDA (Tiziano Ferro)

11 SNAP (Rosa Linn & Alfa)

12 BAD DECISIONS (Benny Blanco feat. Bts & Snoop Dogg)

13 WE OWN THE NIGHT (Sophie and the Giants)

14 VIOLA (Fedez & Salmo)

15 STAR WALKIN’ (LEAGUE OF LEGENDS WORLDS ANTHEM) (Lil Nas X)

16 THE LONELIEST (Maneskin)

17 I’M GOOD (BLUE) (David Guetta & Bebe Rexha)

18 PATTO CON RISCATTO (Vasco Rossi)

19 ABISSALE (Tananai)

20 FORGET ME (Lewis Capaldi)

