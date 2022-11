CS_Ficarra e Picone a “TOP – Tutto quanto fa tendenza” 

Armocromia, artigianato, architettura nel magazine del sabato pomeriggio

Ficarra e Picone sono ospiti, sabato 5 novembre alle 15 su Rai 2, a “TOP – Tutto quanto fa tendenza” per presentare il loro ultimo film “La Stranezza” e parlare delle loro scelte per quanto riguarda l’abbigliamento. Per creare un guardaroba perfetto invece, si scopre l’ultima tendenza in fatto di immagine: l’armocromia!

A seguire una storica bottega artigiana che produce manufatti in rame, tra tradizione e continuità familiare. Poi uno straordinario esempio di architettura rinascimentale, dichiarato Patrimonio Unesco, con le sue fontane storiche, vasche, giochi d’acqua, a pochi chilometri da Roma: Villa d’Este.

Si torna quindi a Parigi per vivere la magia della “Ville Lumiere” tra passeggiate in centro, shopping e pausa caffè.

La protagonista dell’intervista ‘Top‘ di questa settimana è Elisa Isoardi al microfono di Greta Mauro.

Con Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Marco Scorza, Mirko Gancitano, Elisa Scheffler, Elisa Silvestrin, Francesco Gasparri e Bianca Luna un appuntamento sempre al Top.

redazione