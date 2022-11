CS_Wanda Nara a “Ballando con le Stelle”

Al via il torneo “Ballando con te”, alla ricerca di nuovi talenti

Modella, showgirl e imprenditrice: è Wanda Nara la “ballerina per una notte” nel nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 5 novembre dalle 20.35 su Rai 1. Wanda si metterà alla prova imparando in breve tempo una coreografia pensata ad hoc per lei, sottoponendosi così al giudizio della Giuria tecnica. Il programma, giunto alla quinta puntata, si appresta al giro di boa, portando la competizione a un livello ancora più alto. Solo i migliori vedranno premiati i loro sforzi, in pista e in sala prove, accedendo di diritto alla fase decisiva del programma. I Vip ancora in gara faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco anche questa settimana: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del “tesoretto”. Tutti i momenti musicali sono affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagnano, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.

Da segnalare, inoltre, la partenza di “Ballando on the road”, il fortunato spin-off di “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A partire da sabato 5 novembre, alle 14.00, per quattro settimane, immagini dei luoghi più suggestivi della Sicilia accompagneranno le esibizioni di nove ballerini in gara in ogni puntata Un appuntamento che proseguirà alle 20.35 quando due talenti selezionati nel pomeriggio si sfideranno sulla pista dell’Auditorium della Rai nel torneo “Ballando con te”. La collaborazione è frutto dell’accordo tra Regione Siciliana e Rai Com.

Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, ricordiamo che è attivo il sito del programma: http://www.ballandoconlestelle.rai.it dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.