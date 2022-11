CS_La “Domenica In” di Mara Venier

Con Paolo Bonolis, Monica Bellucci, Massimiliano Gallo, Beppe Fiorello, Valerio Mastandrea, Paolo Ruffini e il talk su Ballando con le Stelle

Paolo Bonolis si racconterà tra carriera e vita privata nella puntata di “Domenica In”, in onda domenica 6 novembre dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e condotta da Mara Venier. Bonolis parlerà del suo secondo libro dal titolo Notte Fonda, un romanzo che narra di un dialogo tra un uomo e una donna nel corso di una notte. Monica Bellucci sarà, poi, la protagonista di un’ampia intervista, oltre a presentare il nuovo film dei Manetti Bros Diabolik 2, dove interpreta Altea, la fidanzata del celebre ispettore Ginko, interpretato da Valerio Mastandrea, anch’egli ospite. Per il talk dedicato alla trasmissione Ballando con le Stelle saranno in studio Iva Zanicchi, Alessandro Egger e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Anna Pettinelli. L’attore Massimiliano Gallo, protagonista della fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico, interverrà per raccontare i suoi esordi e il suo legame con il padre, l’indimenticabile Nunzio Gallo, vincitore di Canzonissima nel 1956 con la canzone Mamma. Beppe Fiorello e Paolo Ruffini faranno un’incursione in studio per presentare il loro nuovo film Ragazzaccio, per la regia di Paolo Ruffini. Spazio alla musica con Maurizio Vandelli, con alcune canzoni dedicate a Lucio Battisti, tratte dal suo nuovo cofanetto e libro dal titolo Emozioni garantite.

