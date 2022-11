CS_Le interviste di “Da noi… a Ruota Libera”

Ospiti: Giuseppe Zeno, Serena Bortone, Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Francesca Fagnani

Si apre con Giuseppe Zeno l’appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 6 novembre alle 17.20 su Rai 1. Zeno, interprete della fiction “Mina Settembre” (che si concluderà domenica sera) sarà protagonista lunedì 7 novembre del film “Tutto per mio figlio”, in onda sempre su Rai 1. Spazio, poi, a Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, ad Edoardo Leo, attore e regista, nelle sale con il film di Gianni Zanasi “War – La guerra desiderata”, all’attrice Micaela Ramazzotti, nel cast di “L’ombra di Caravaggio” e a Francesca Fagnani, nuovamente alla guida del programma “Belve”. L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare l’intrattenimento, le vite e le carriere dei volti noti dello spettacolo e non solo. Francesca Fialdini, in ogni puntata, crea spunti diversi, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e spettacolo, davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.