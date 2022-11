CS_La prossima puntata di Storie di Musica online dal venerdì 11 novembre vede ospite di Alberto Salerno il compositore, cantautore e produttore discografico Mario Lavezzi.

Storie di Musica

4a Stagione

del format di

Alberto Salerno

nella puntata dell’11 novembre

ospite

“Mario Lavezzi”

online sul canale YouTube

(http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt)

La prossima puntata di Storie di Musica online dal venerdì 11 novembre vede ospite di Alberto Salerno il compositore, cantautore e produttore discografico Mario Lavezzi.

Dopo le puntate con la nuova rubrica dal titolo “Vinili 45 giri” in cui Alberto Salerno ha raccontato di Romina Power passando da Fred Bongusto arrivando a Tom Waits e altri senza tralasciare lo speciale in diretta la sera del 6 novembre, dedicato a Mango, questa settimana si parlerà della carriera di Mario Lavezzi che racconta a Salerno il suo percorso artistico partendo dalla formazione del gruppo I Trappers (di cui facevano parte – oltre a Lavezzi – Tonino Cripezzi, Bruno Longhi, Mimmo Seccia e Gianfranco Longo), passando per l’ingresso nel gruppo I Camaleonti (sostituendo Riky Maiocchi), fino alla fondazione nel 1972 de i “Flora, Fauna e Cemento”. Allo scioglimento di questo, nel 1974, Lavezzi si occupa anche di produzione, soprattutto per Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Loretta Goggi e Ornella Vanoni.

STORIE DI MUSICA è visibile a questo link: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt, dove trovate anche le puntate delle prime tre stagioni con i grandi protagonisti della scena musicale italiana.

https://www.facebook.com/Alberto-Salerno-270826933072401

https://www.instagram.com/alberto_salerno/?hl=it