CS_Vasco Rossi chiude la tre giorni romana a Rai Radio2

L’intervista esclusiva con Castaldo-Stokholma anche in Visual

Si chiude su Rai Radio 2, con un evento unico e in esclusiva, la tre giorni romana di Vasco Rossi: venerdì 11 novembre a partire dalle 21.00, Vasco sarà negli studi di Rai Radio2, sul palco della sala B, per concedersi a un’intervista con Gino Castaldo ed Ema Stokholma in onda in radio, in Visual sulle Smart tv al canale 202 del digitale terrestre e al canale tv di Radio2 in diretta streaming su RaiPlay.

Castaldo ed Stokholma saranno a tu per tu con il Blasco nazionale che ripercorrerà – tra domande, brani musicali, immagini e ricordi – le tappe fondamentali e più emozionanti della sua incredibile carriera, capace di unire tre intere generazioni. Come nel Live record al Circo Massimo dello scorso giugno, una festa per 140 mila fan divenuta un film, “Vasco Live, Roma Circo Massimo”, al cinema il prossimo 14, 15 e 16 novembre.

Tutti i social della rete racconteranno Vasco Rossi a Radio2 con contenuti speciali e pillole di backstage. Rai Radio2 è anche in diretta su RaiPlay Sound.