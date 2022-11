Rocco Siffredi e Anna Foglietta saranno i protagonisti delle interviste irriverenti di Francesca Fagnani nella puntata di “Belve” in onda stasera, martedì 15 novembre alle 23.45 su Rai 2. ‘Belve’, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, va in onda ogni martedì e mercoledì in seconda serata su Rai 2 con un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

redazione