Dopo l’esordio vincente, domani, eccezionalmente giovedì 17 novembre, in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con “Zelig”, il festival della comicità italiana condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.



Zelig è da sempre un grande laboratorio di comicità che nel corso degli anni ha portato alla ribalta alcuni tra i più grandi nomi della risata. Infatti, la seconda delle serate evento vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Alessandro Siani, Ale e Franz, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Vincenzo Albano, Simone Barbato, Antonio Ornano, Raoul Cremona, Federica Ferrero, Senso D’Oppio, Carlo Amleto e tantissimi altri comici.



Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

