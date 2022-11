CS_”Amici”

Domenica 20 novembre, su Canale 5 alle ore 14:00, nuovo appuntamento con “Amici“, il talent show più popolare del piccolo schermo giunto alla sua ventiduesima edizione. Alla conduzione Maria De Fillippi.

La squadra di professori che quest’anno seguiranno gli allievi nel loro percorso all’interno la scuola di “Amici” è composta da: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa per il canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. L’obiettivo per i giovani cantanti e ballerini sarà quello di imparare e migliorarsi al punto da convincere i docenti a farli arrivare al serale che andrà in onda in primavera sempre su Canale 5.

Gli ospiti della puntata del 20 novembre 2022 di Amici 22

Anche questa settimana non mancheranno i grandi nomi della musica e della danza italiana e internazionale. Per il canto Fabrizio Moro che porterà sul palco di Amici “Senza di te” in uscirà venerdì. A giudicare la sfida dei cantanti è stato chiamato Dardust compositore, produttore discografico e musicista italiano che ha collaborato alla realizzazione di hit come Riccione (The Giornalisti), Pamplona (Fabri Fibra), Magnifico (Fedez), Soldi (Mahmood). Il produttore ha assegnato un compito ai cantanti e tornerà tra un mese per ascoltare i loro lavori: il giudice ha lasciato 3 bit diversi e li ha ‘donati’ agli allievi che avranno la possibilità di scriverci sopra. Quando tornerà deciderà se produrre qualcuno dei pezzi. La musica è stata accompagnata dalle esibizioni di Samuele e Giulia Stabile.

Per quanto riguarda il ballo, a giudicare le sfide sono stati chiamati Garrison Rochelle, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato.