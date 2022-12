CS_Silvia Toffanin conduce il doppio appuntamento del weekend di “Verissimo”

Sabato 10 dicembre, sempre alle ore 14.10 e domenica 11 dicembre alle ore 16.00, su Canale 5 weekend in compagnia di “Verissimo”.

Sabato:

Per la prima volta a Verissimo sarà ospite Santo Versace, autore di un intenso libro dal titolo “Fratelli. Una famiglia italiana”, in cui parla, tra le altre cose, dell’omicidio di suo fratello Gianni.

E ancora, in studio la coppia di conduttori più longevi di “Striscia la Notizia”: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dal 12 dicembre di nuovo dietro al bancone del Tg satirico.

Inoltre: prima intervista a Verissimo anche per l’attrice Clarisse Burt, il racconto di vita di una splendida signora dello spettacolo Wilma De Angelis e tutte le emozioni dell’influencer Giulia De Lellis.

Domenica:

In studio gli ambasciatori della musica italiana nel mondo, Ignazio, Gianluca e Piero, ovvero Il Volo, protagonisti di un grande concerto in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale.

Inoltre, divertimento assicurato con Aldo, Giovanni e Giacomo che tornano al cinema con il film “Il grande giorno”.

E ancora, la vita e la formidabile carriera di Gigliola Cinquetti, l’intenso racconto di Gabriella Labate e direttamente da “Amici” la mitica insegnante di danza Alessandra Celentano.

Infine, Francesca Cipriani e il suo Alessandro, rivedranno, per la prima volta, le emozionanti immagini delle loro recenti nozze.

Per le festività natalizie Verissimo non andrà in vacanza: sarà in onda sabato 17, 24 e 31 dicembre, con “Verissimo Le storie”, tre appuntamenti speciali con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti.

Il talk show di Canale 5 tornerà in onda con il suo doppio appuntamento del weekend, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023.