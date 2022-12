CS_Torna Drusilla con l’Almanacco del giorno dopo

Dal 12 dicembre ogni giorno prima del Tg2

Nuove rubriche, nuovi personaggi divertenti che si aggiungono al cast fisso e un pubblico in studio. Dal 12 dicembre torna su Rai 2 “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50, prima del TG2. Rilettura del format di grande successo che ha segnato la storia della TV italiana, l’Almanacco di Drusilla inaugura la nuova stagione in una chiave leggermente rivisitata rispetto alla scorsa edizione: nel cast arrivano Almanacchine, Almanacchini, Almanaccone e Almanacconi, ma si ritroveranno anche i personaggi già conosciuti come l’irriverente cameraman “Romolo”.Sarà protagonista in studio anche il pubblico, nel quale avrà un ruolo trascinante la fan di Drusilla ‘Lilla’ (che ha interpretato il personaggio della cuoca nelle puntate estive). In ogni puntata un personaggio famoso sarà scelto come “l’Appassionato del Giorno Dopo”, in base alle peculiarità delle passioni che le caratterizzano. Non mancheranno i contributi video dal tema educativo, come “l’Educazione civica spiegata dagli adolescenti” o surreale come “Capra Selvatica e le sue Erbe”. Ci sarà anche in questa edizione “l’osteopata” che suggerirà facili esercizi fai da te. E poi, tra le novità, l’esperta di curiosità cinesi, la Funeral Planner e il “velocissimo astrologo”. Il tutto sarà condito da riflessioni brillanti e sagaci da parte dell’ “Anziana Soubrette” – come Drusilla è solita definirsi – che ci condurrà nel suo mondo fatto di ironia, di canzoni, di monologhi e di musica accompagnata al pianoforte in studio dal Maestro Loris Di Leo.

L’Almanacco sarà preceduto da “Itpareid”, una rivisitazione della Hit Parade di Lelio Luttazzi che celebra, attraverso le classifiche ufficiali, i brani storici dei decenni ‘60, ‘70, ‘80 e ’90.