CS_SANTI FRANCESI: biglietti esauriti in poche ore dalla messa in vendita per i live di Torino, Bologna e Milano, a gennaio nei club. A grande richiesta upgrade per le tre venue

SANTI FRANCESI: BIGLIETTI ESAURITI IN POCHE ORE DALLA MESSA IN VENDITA PER I LIVE DI TORINO, BOLOGNA E MILANO, A GENNAIO NEI CLUB. A GRANDE RICHIESTA UPGRADE PER LE TRE VENUE.

A poche ore dalla messa in vendita online dei biglietti del tour, che vedrà a gennaio i Santi Francesi nei club delle principali città d’Italia, le prevendite per i live di Torino, Bologna e Milano sono andate a ruba.

A grande richiesta i tre concerti precedentemente previsti all’Hiroshima Mon Amour di Torino, al Locomotiv Club di Bologna e alla Santeria Toscana 31 di Milano, si sposteranno rispettivamente al Teatro della Concordia , all’Estragon e all’Alcatraz.

Di seguito il calendario aggiornato dei live, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti:

18 gennaio 2023 – TORINO – Teatro della Concordia – VENUE UPGRADE

21 gennaio 2023 – BOLOGNA – Estragon – VENUE UPGRADE

24 gennaio 2023 – MILANO – Alcatraz – VENUE UPGRADE

26 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue

28 gennaio 2023 – NAPOLI – Duel Club

30 gennaio 2023 – FIRENZE – Viper Theatre

Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com e, dalle ore 12.00 di sabato 17 dicembre anche nei punti vendita.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

“in fieri” (https://santifrancesi.lnk.to/InFieri; Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo EP dei Santi Francesi, i vincitori di X Factor 2022 (lo show Sky Original prodotto da Fremantle), raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una osannata cover di “Creep”, e altrettanti inediti. Tra questi, “Spaccio” vede la straordinaria collaborazione con la rock band Fast Animals and Slow Kids. Da venerdì 16 dicembre, il progetto discografico sarà disponibile anche nella versione fisica. Di seguito la tracklist di “in fieri”: “Non è così male”; “Il pagliaccio””; “Spaccio” (feat. Fast Animals and Slow Kids); “Medicine”; “Un ragazzo di strada” (cover); “Creep” (cover).

Sabato 17 dicembre, alle ore 16.00, i Santi Francesi incontreranno i fan per un firma-copie alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano.