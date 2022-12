CS_GIANLUCA GRIGNANI in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “QUANDO TI MANCA IL FIATO”

GIANLUCA GRIGNANI

IN GARA AL 73° FESTIVAL DI SANREMO

CON IL BRANO

“QUANDO TI MANCA IL FIATO”

GIANLUCA GRIGNANI è in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “QUANDO TI MANCA IL FIATO” (Falco a Metà / Sony Music).

Il cantautore elettrico torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per ben 6 volte in gara e 2 volte in qualità di ospite.



Dopo l’esordio nel 1995 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Destinazione Paradiso”, nel 1999 è in gara nella sezione Big con “Il Giorno Perfetto”. Due anni più tardi, nel 2002, è al Festival di Sanremo con “Lacrime Dalla Luna”, mentre nel 2006 presenta il brano “Liberi Di Sognare”. Calca il palco del Teatro Ariston esibendosi nel 2008 con il brano “Cammina Nel Sole” e nel 2015 con “Sogni Infranti”.

Nel 2012 torna a Sanremo nella serata dei duetti come ospite di Pierdavide Carone con cui canta “Nanì”, prodotta e diretta da Lucio Dalla. A febbraio 2022 è al fianco di Irama con cui duetta sulle note di “La Mia Storia Tra Le Dita”, il brano con cui ha esordito nel 1994.