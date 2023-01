CS_L’inchiesta vaticana su Emanuela Orlandi, a “Chi l’ha visto?”

In sommario anche la scomparsa di Greta Spreafico e l’inchiesta su Claudio Mandia

Come mai il Vaticano apre un’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi? A quasi quaranta anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono le indagini e si valutano di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze: si seguiranno nuove piste e vecchie indicazioni che all’epoca non furono approfondite. Se ne parla a “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.20 su Rai 3. E poi la scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno: la procura indaga per sequestro di persona. Nel corso della puntata anche l’inchiesta su Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita mentre era in punizione alla EF Academy di New York, con testimonianze inedite di altri studenti che hanno studiato con EF in tutto il mondo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.