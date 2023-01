CS_”Tali e Quali” 

Quarto giudice, Nino Frassica

Artisti dilettanti, scelti per il loro essere “naturalmente” identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano, e come sempre, cantando rigorosamente dal vivo: sono loro i protagonisti del secondo appuntamento con “Tali e Quali” Edizione 2023, il varietà di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 14 gennaio alle 21.25 dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Padrone di casa, come sempre, Carlo Conti.

Chi saranno i due primi classificati, che torneranno poi in gara nel corso della finalissima del 4 febbraio? Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e – quarto giudice a sorpresa – Nino Frassica? La serata finale vedrà infatti una grande sfida con i primi due classificati delle prime puntate insieme ai migliori interpreti delle precedenti edizioni. In palio, il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”.

Ospiti fissi, i “campioni del “5” Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tutti gli 11 protagonisti, oltre alla grande trepidazione della loro “prima volta”, proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di “Tale e Quale Show”: i costumisti, i coreografi, i truccatori, i parrucchieri e i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Anche in questa edizione è presente l’ormai leggendario ‘Ascensore’, per mezzo del quale in pochi secondi alcuni candidati (non gli 11 Artisti in gara) cercheranno di convincere la giuria a partecipare nella puntata successiva del Programma come “titolari”. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

“Tali e Quali” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow. Il sito ufficiale è http://www.taleequaleshow.rai.it.

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar owned by Gestmusic, parte di Banijay Group. © 2011 Gestmusic Endemol S.A.U., “Tali e Quali” è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Produttore Esecutivo Eleonora Iannelli. Regia di Maurizio Pagnussat.