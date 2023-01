CS_”C’è posta per te”

Sabato 21 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento conn “C’è posta per te” , il people-show condotto da Maria De Filippi.



Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non manchereanno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari.

