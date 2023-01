CS_Generazioni a confronto per “Boomerissima” con Alessia Marcuzzi

Nuovo appuntamento con “Boomerissima”, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, previsto per martedì 24 gennaio alle 21.20 su Rai 2. Focus della puntata, come sempre, il confronto generazionale tra boomer e millennial che si sfideranno in un clima leggero con l’obiettivo di convincere il pubblico presente in studio che i propri anni di appartenenza siano i migliori.

A comporre le due squadre del programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, le “celebrities” che hanno vissuto gli anni ’80, ’90 e 2000. A guidarle, la stessa Alessia Marcuzzi che prende come sempre parte ai diversi momenti di animazione.

Le squadre che si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. Tra gli ospiti: Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt. Non mancheranno momenti di varietà inediti, arricchiti dai grandi effetti scenici provenienti dall’armadio dai poteri magici e dal salotto “back in time” che farà rivivere in un clima di allegria alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato.

