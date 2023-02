CS_Nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Una nuova inchiesta sui beni confiscati dallo Stato che finiscono nelle mani della criminalità sarà al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano, in onda domani, martedì 31 gennaio, in prima serata su Retequattro.



Ampio spazio sarà dedicato allo spreco dei soldi da parte della politica italiana con un ampio reportage sulla gestione economica della sanità in Sicilia e un approfondimento sui parlamentari non rieletti che hanno acquistato pacchetti di ticketper viaggiare sui treni ad alta velocità a spese dello Stato.



Nel corso della serata, focus sulla produzione di cibo derivato dagli insetti.



E infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati