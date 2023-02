CS_In prima visione “The Misfits” con Pierce Brosnan

Nel cast anche Tim Roth

Una grande rapina a fin di bene, con Pierce Brosnan che si reinventa ladro gentiluomo nel film “The Misfits”, in onda, in prima visione, giovedì 2 febbraio su Rai 2 alle 21.20. Richard Pace, genio del furto su grande scala, riesce a evadere da una prigione di massima sicurezza e viene reclutato da una banda piuttosto originale, capitanata da un eccentrico e carismatico personaggio che si fa chiamare Ringo. Del gruppo fa parte, con sorpresa dello stesso Richard, anche sua figlia Hope. Il piano prevede di rubare una grossa quantità di lingotti d’oro destinati a finanziare il terrorismo, e Pace accetta di collaborare al colpo. Ma fra le motivazioni che lo spingono ad accettare ce n’è anche una personale: l’oro infatti appartiene a un uomo che è stato responsabile, in passato, della sua cattura. Pierce Brosnan è misurato e disinvolto nell’interpretare questa versione 2.0 di Simon Templar, non priva di una forte ispirazione a “Ocean’s Eleven”. L’azione non manca e il contrappunto comico riesce a dare il giusto movimento al film, grazie anche alla dialettica presenza di Tim Roth, che è sempre stato a suo agio nei panni del malvivente sui generis. Nel cast oltre a Pierce Brosnan e Tim Roth troviamo Nick Cannon, Rami Jaber e Jamie Chung. La regia è di Renny Harlin.