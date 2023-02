CS_BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND: mercoledì ha avuto inizio dagli Stati Uniti il loro tour mondiale!

A 6 ANNI DI DISTANZA DALL’ULTIMO LIVE INSIEME

BRUCE SPRINGSTEEN

AND THE E STREET BAND

MERCOLEDÌ HA AVUTO INIZIO DAGLI STATI UNITI

IL LORO TOUR MONDIALE!

A maggio in Italia con tre date

18 MAGGIO a FERRARA – 21 MAGGIO a ROMA – 25 LUGLIO a MONZA

Ha avuto inizio mercoledì sera, 1° febbraio, dall’Amelie Arena di Tampa in Florida, il tour mondiale di Bruce Springsteen and The E Street Band: uno show che ha fatto scatenare i fan, grazie a una scaletta di 28 brani, che ha spaziato dalle super hit come “Dancing In The Dark” e “Tenth Avenue Freeze-Out”, passando per le canzoni contenute nell’ultimo album in studio, “Letter To You” e “Only The Strong Survive”.

Il concerto ha segnato il ritorno dal vivo insieme di Bruce Springsteen and The E Street Band a 6 anni di distanza dalla conclusione, nel 2017, del loro The River Tour.

Qui è possibile scaricare alcune foto del concerto di mercoledì 1 febbraio all’Amelie Arena di Tampa, in Florida (credito fotografico obbligatorio: Rob DeMartin): https://drive.google.com/drive/folders/192-RWoY5IvMkv2o8yJGQU-S8bsSsat9-?usp=share_link

Hanno detto dello show:

“È stata una serata che ha saputo riaffermare il potere della musica e dello stare insieme… Springsteen è sempre più senza eguali, e ciò rende ancora più imperdibili i suoi show nel 2023” – SPIN

“Affascinante ed emozionante…Springsteen and The E Street Band erano uniti, sprigionavano gioia, e si nutrivano dell’atmosfera frenetica che c’era tra la folla…godiamoci veramente ogni secondo finché possiamo” – Rolling Stone

“Bruce Springsteen and The E Street band hanno suonato come se le loro vite dipendessero da quello… due ore e 45 minuti di puro rock, soul e ricordi.” – USA Today

“Si potrebbe pensare che siano in viaggio già da mesi… il gruppo è stato esplosivo fin dall’inizio… sono tornati in pista”. – Billboard

Scaletta del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band – Tampa, Florida – 1 febbraio 2023:

1. No Surrender

2. Ghosts

3. Prove It All Night

4. Letter To You

5. Promised Land

6. Out In The Street

7. Candy’s Room

8. Kitty’s Back

9. Brilliant Disguise

10. Nightshift

11. Don’t Play That Song

12. E Street Shuffle

13. Johnny 99

14. Last Man Standing

15. House Of A Thousand Guitars

16. Backstreets

17. Because The Night

18. She’s The One

19. Wrecking Ball

20. The Rising

21. Badlands

22. Burnin’ Train

23. Born To Run

24. Rosalita (Come Out Tonight)

25. Glory Days

26. Dancing In The Dark

27. Tenth Avenue Freeze-Out

28. I’ll See You In My Dreams

Musicisti sul palco:

Bruce Springsteen

Roy Bittan

Nils Lofgren

Patti Scialfa

Garry Tallent

Stevie Van Zandt

Max Weinberg



Soozie Tyrell

Jake Clemons

Charlie Giordano



Lisa Lowell

Michelle Moore

Ada Dyer

Curtis King



Barry Danielian

Eddie Manion

Ozzie Melendez

Curt Ramm

Anthony Almonte

Bruce Springsteen and The E Street Band si esibiranno anche in Italia in tre date live già SOLD OUT: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Le tre date vedranno la presenza di special guest d’eccezione: a Ferrara Sam Fender e Fantastic Negrito, a Roma Sam Fender e The White Buffalo e a Monza Tash Sultana e The Teskey Brothers.

