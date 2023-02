CS_Omaggio a Troisi con Clementino a “Splendida Cornice”

Un omaggio a Massimo Troisi, che avrebbe compiuto settant’anni il 19 febbraio, aprirà la puntata di “Splendida Cornice” in onda giovedì 16 febbraio alle 21.25 su Rai 3 con il rapper Clementino che canterà “Quando” di Pino Daniele. Partendo dai monologhi di Sanremo, quest’anno tutti al femminile, Geppi Cucciari metterà alla prova un giovane editore italiano, il conduttore Alessandro Cattelan, il cui monologo sarà giudicato dalla giuria di “La senti questa Voice” composta da Lella Costa e Amalia Ercoli Finzi. Federica Sciarelli dedicherà a “Splendida Cornice” un’edizione speciale di “Chi l’ha visto?”. In un filmato, inoltre, quattro intellettuali italiani, Nicola Lagioia, Giorgio Zanchini, Daria Bignardi e Stefano Bartezzaghi, faranno una parodia colta della Bobo Tv. In studio anche Piero Dorfles. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.