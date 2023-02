MARCO MASINI: ultimi due appuntamenti a conclusione del tour “T’INNAMORERAI DI NOI – OLTRE 30 ANNI INSIEME”, il 1° luglio a Roma e il 19 luglio a Firenze!

MARCO MASINI

ULTIMI DUE APPUNTAMENTI

A CONCLUSIONE DEL TOUR

“T’INNAMORERAI DI NOI – OLTRE 30 ANNI INSIEME”

1° luglio – Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ROMA

19 luglio – MusArt Festival – Piazza della Santissima Annunziata, FIRENZE

DUE SERATE IMPERDIBILI RICCHE DI SORPRESE

E CON L’ANTEPRIMA ASSOLUTA DI DUE BRANI INEDITI

TRATTI DAL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO

A grande richiesta si aggiungono gli ultimi due appuntamenti a conclusione del tour “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme” di MARCO MASINI, il 1° luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di ROMA e il 19 luglio al MusArt Festival in Piazza della Santissima Annunziata a FIRENZE.

Saranno due serate imperdibili, ricche di sorprese, e con l’anteprima live di due brani inediti (uno a Roma e uno a Firenze), che saranno contenuti nel nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione.

Due concerti speciali, che si pongono come perfetta conclusione di “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il tour nato dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Di seguito tutte le prossime date del tour:

17 marzo 2023 – Grana Padano Theatre, MANTOVA

22 marzo 2023 – Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA

23 marzo 2023 – Teatro Galleria, LEGNANO

31 marzo 2023 – Teatro La Fenice, SENIGALLIA

6 aprile 2023 – Teatro Ariston, SANREMO

14 aprile 2023 – Teatro Verdi, MONTECATINI

1° luglio 2023 – Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ROMA (NUOVA DATA)

19 luglio 2023 – MusArt Festival – Piazza della Santissima Annunziata, FIRENZE (NUOVA DATA)

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita per il fan club a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 15 febbraio. Dalle ore 16.00 di giovedì 16 febbraio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (https://www.ticketone.it/artist/marco-masini/marco-masini-3334848/).

Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

Il tour è prodotto e organizzato da Concerto Music e MOMY Records in collaborazione con Friends & Partners.

Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017.