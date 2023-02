CS_Nuova appuntamento con la seconda stagione di “Buongiorno mamma”

Venerdì 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuova puntata della seconda stagione di “Buongiorno, mamma!”, la serie tv con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Nella nuova stagione della serie, prodotta da Rti e Lux Vide, tornano Guido Borghi (Raoul Bova) e Anna (Maria Chiara Giannetta) con la loro famiglia fuori dal comune e con nuovi intriganti misteri per emozionarci ancora.

Nel cast, oltre a Bova e Giannetta, ritroveremo tutti gli attori più amati della prima stagione: Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Marco Valerio Bartocci, Barbara Folchitto, Filippo Gili, Giovanni Nasta e Federico Cesari. Con loro anche nuovi talentuosi attori come Luca Angeletti, Alessandro Cosentini, Nicoletta Di Bisceglie,Thomas Santu e Kelum Giordano.

“Buongiorno, Mamma!” è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La nuova stagione, in sei puntate, ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità.