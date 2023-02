CS_Stasera tutto è possibile

Uno “Step Carnival”

Sarà “Step Carnival” il tema del secondo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda – dopo il successo registrato dalla prima puntata – lunedì 20 febbraio alle 21.25 su Rai 2. Ospiti, oltre a Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Mara Venier e Maria De Filippi, anche Elio, Katia Follesa, Valeria Graci, Ema Stokholma, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Marco Mazzocchi

Molti i giochi che si susseguiranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: da “Stammi dietro dance” a “Segui il labiale”, passando per “Serenata Step”, “Fotomimo” e “Step Market”. Ci sarà anche un gioco nuovo: “Colpi bassi”, durante il quale due ospiti, ognuno con l’ausilio dei supporter posizionati alle loro spalle, dovranno sfidarsi “insultandosi” utilizzando solo appellativi appartenenti a un preciso tema indicato dal conduttore. E non mancherà, ovviamente, “La Stanza Inclinata”.

L’unica regola del programma è sempre la stessa: divertirsi, per serate all’insegna della spensieratezza e del buonumore.