Nuova settimana per Alessandro Cattelan con “Stasera c’è Cattelan”, in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata, alle 23.15, su Rai2. Ospiti di questa sera saranno il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni e la fashion stylist Anna Dello Russo.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati