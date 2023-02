CS_Da lunedì “Cinque minuti” con Bruno Vespa

Cinque minuti per raccontare l’Italia e il mondo giorno per giorno. Cinque minuti per approfondire l’attualità italiana e internazionale con un ritmo veloce e incalzante. Il campo è completamente aperto: interviste a personaggi della politica interna e internazionale, del mondo artistico, culturale e dello spettacolo. Si affronteranno temi sociali ed economici di maggiore interesse, nel rispetto del pluralismo che da sempre è la cifra professionale del conduttore. “Cinque minuti” è un programma condotto da Bruno Vespa, in onda a partire dal 27 febbraio, dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 20.30, subito dopo il TG1.

