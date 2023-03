RAI 2 “John Wick 3 – Parabellum”

02 MAR 2023, 21:20

Con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne

“John Wick 3 – Parabellum” è il film che andrà in onda giovedì 3 marzo alle 21.20 su Rai 2. Porta la regia di Chad Stahelski e ha come interpreti Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne. Con l’imminente uscita di “John Wick 4”, che arriverà nelle sale cinematografiche il 23 marzo, Rai 2 propone Keanu Reeves nei panni dell’infallibile killer che, chiusa la sua carriera di assassino, non riesce mai a sottrarsi all’azione e ai suoi cento nemici. John ha violato una regola importante della Gran Tavola, l’associazione di assassini di cui faceva parte, che ha raddoppiato la taglia per la sua uccisione: 14 milioni di dollari, che fanno gola a tanti pericolosissimi criminali. La fuga da New York lo porterà in Marocco, dove John rincontra la sua vecchia amica Sofia. Per riuscire a cancellare la taglia, Wick s’incontra con il “Reggente”, unico criminale gerarchicamente al di sopra della Gran Tavola. Ma la strada per la redenzione richiederà ancora omicidi e inseguimenti. Reeves, che continua a fare a meno delle controfigure, anche per il terzo capitolo si è sottoposto a lunghe sedute di esercitazione nelle arti marziali per ritrovare l’agilità e la tecnica giusta.