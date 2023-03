CS_”Verissimo”

Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, appuntamento con “Verissimo”.

Sabato:

A “Verissimo” l’ironia irriverente e irresistibile di Pio e Amedeo, dal 24 marzo su Canale 5 con la seconda edizione del loro show “Felicissima sera”. Silvia Toffanin accoglie per la prima volta Melike Ipek Yalova, l’attrice turca che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu nella serie “Terra amara”, E ancora, il campione di salto in lungo Andrew Howe in compagnia della mamma René, Veronica Maya e la storia di una grande amicizia, quella tra Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet. Infine, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata a “Uomini e donne” ed ora pronta alle nozze.

Domenica:

In esclusiva, Cristina Scuccia torna a cantare in tv, presentando per la prima volta a Verissimo il suo nuovo brano dal titolo “La felicità è una direzione”.

Inoltre, nel talk di Silvia Toffanin il racconto di Fiordaliso e il difficile momento di Manila Nazzaro.

Infine, per la prima volta, sarà in studio Bobby Solo con l’amata moglie Tracy e il loro figlio Ryan.