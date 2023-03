CS_Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico in “Brave Ragazze”

Action comedy con la regia di Michela Andreozzi

Un cast stellare, Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Fabio Morici, Stefania Sandrelli, Max Tortora,Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, nella pellicola “Brave ragazze”, in onda su Rai 1 mercoledì 22 marzo alle 21.25. Una action comedy, ispirata a una storia vera svoltasi nella provincia francese di Avignone alla fine degli anni Ottanta. La vicenda del film si svolge invece a Gaeta, nel 1981. Protagoniste sono quattro donne, ognuna con i propri specifici problemi: Anna è madre di due bambini e non ha un lavoro stabile, Chicca e Caterina sono due sorelle con caratteri opposti che sognano un futuro migliore, lontano da dove vivono e che si trovano a perdere il lavoro. Infine, c’è Maria, una donna molto religiosa, timida e innocua, che puntualmente si trova a dover subire l’ira del violento marito. Incontratesi, le quattro si trovano a riflettere sulla loro difficile condizione, da cui non sembra esserci via di fuga. Sono donne ferite e abbattute, che sembrano non aver più nulla da perdere. È proprio questa consapevolezza che le porta ad avere un’idea brillante, che potrebbe permettere loro di riscattarsi: rapinare una banca locale. Ma come evitare di farsi riconoscere? Le quattro donne, abbandonati gli abiti da “brave ragazze” decidono di indossare quelli maschili di criminali, ma si ritroveranno al centro di un’indagine che sconvolgerà le loro vite.