CS_Chi l’ha visto?

L’accumulatore seriale ritrovato solo dopo l’intervento di ‘Chi l’ha visto’. Per diversi mesi Raffaele Lioce è rimasto sepolto sotto i rifiuti all’interno della sua abitazione a Foggia. I vicini si erano rivolti al programma di Rai 3 per chiedere che venisse controllata la sua casa. Video inediti a ‘Chi l’ha visto?’ mercoledì 22 marzo, in prima serata su Rai 3.

E poi la misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa e ritrovata dopo ventuno giorni senza vita all’interno di due sacchi dell’immondizia. La procura ritiene che si sia trattato di un suicidio e ha chiesto l’archiviazione, ma il fratello Sergio non crede a questa ipotesi. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

