CS_Una “Step dance” per chiudere “Stasera tutto è possibile”

Ospite di Stefano Di Martino, per la prima volta, Massimo Lopez

E la “Step Dance” il tema dell’ultimo appuntamento con Stefano Di Martino e “Stasera tutto è possibile”, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda dall’Auditorium Rai di Napoli lunedì 27 marzo alle 21.20 su Rai 2. Ospiti della serata, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni, saranno Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e, per la prima volta, Massimo Lopez.

Molti, come sempre, i giochi che si avvicenderanno nel corso della serata, da Step Burger a C’era una giravolta, passando per Fotomimo, La coppia che scoppia e Serenata Step, fino ai divertenti sketch nella Stanza inclinata, icona del programma, per un’altra serata all’insegna del buonumore e del sorriso.

“Stasera tutto è possibile” tornerà anche lunedì 3 aprile, sempre in prima serata, con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata che farà rivivere al pubblico il “meglio di” questa edizione.

Il programma è scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera.