CS_La “Benedetta Primavera” di Loretta Goggi

Tra gli ospiti, Carlo Conti, Romina Power, Paola e Chiara

“Benedetta Primavera”, il varietà di Rai1 presentato da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo, venerdì 31 marzo alle 21.25, arriva alla sua quarta e ultima puntata. Il programma che ha riportato sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice una delle icone della televisione italiana, vuole accompagnare il pubblico in un originale viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi. Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi è accompagnata da grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica, come Carlo Conti, Romina Power, Paola e Chiara, Serena Rossi, Simone Montedoro, Lucia Ocone e Sergio Friscia. Spazio poi al “duetto impossibile” che vede protagonista questa volta, Antonino in coppia con l’indimenticabile Mango, e a quello, da non perdere, tra Loretta e la sorella, Daniela Goggi. Luca e Paolo, c, ome sempresono pronti a regalare al pubblico, momenti divertenti e di riflessione.

“Benedetta Primavera” è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.