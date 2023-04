CS_Nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Martedì 4 aprile, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano analizzerà i fronti aperti con cui l’Italia deve confrontarsi: dall’attacco al cibo tradizionale alla gestione degli sbarchi di migranti, fino ai progetti green che rischiano, in alcuni casi, di compromettere l’agricoltura del nostro Paese.

Nel corso della serata, ampio spazio anche a un reportage a Roma e a Milano per raccontare le diverse organizzazioni criminali che gestiscono l’occupazione abusiva delle abitazioni popolari. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

E ancora, si tornerà a parlare, con documenti esclusivi, delle informazioni che l’Aifa non avrebbe divulgato in merito ai presunti effetti avversi dei vaccini durante la prima ondata pandemica da Covid-19.

Infine, un’inchiesta sul business dell’accoglienza e un approfondimento su alcuni estremismi del mondo ambientalista, come bucare le gomme ai Suv in nome della salvaguardia del pianeta.