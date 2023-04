CS_”Un passo dal cielo 7″

Due nuovi episodi in prima visione

Secondo appuntamento con la nuova stagione di “Un passo dal cielo”, in onda in prima visione giovedì 6 aprile alle 21.30 su Rai 1. Nell’episodio dal titolo “Altezze diverse”, la morte di una motociclista getta una nuova luce sull’indagine di Manuela, mentre Carolina scopre che lavorerà con Hans, affascinante amico di infanzia, e Vincenzo è sempre più insofferente. E sarà proprio il comportamento di Vincenzo a insospettire Carolina, scatenando un’escalation di equivoci, mentre Manuela scopre un segreto legato a Paron e si allea con Nathan per fermarlo.