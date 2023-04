“Stramorgan”, ovvero la musica immortale

Quattro serate per quattro lezioni di musica in show, con Morgan e Pino Strabioli

Dal 10 al 13 aprile su Rai 2, in seconda serata, Morgan, accompagnato da Pino Strabioli, terrà delle vere e proprie ‘lezioni di musica in show’, di un’ora circa, durante le quali, partendo da quattro grandi nomi della musica (Modugno, Bindi, Battiato e Battisti) racconterà storia, percorso, curiosità, contaminazioni con la musica internazionale (a Domenico Modugno sarà legato Elvis Presley, a Umberto Bindi Freddy Mercury, a Franco Battiato Brian Eno e a Lucio Battisti David Bowie) e la grande eredità che questi artisti ci hanno lasciato. Artisti immortalati graficamente in un Monte Rushmore a loro dedicato.

Nei quattro viaggi musicali, eclettici e unici alla maniera di Morgan e del suo pianoforte, un ruolo fondamentale avranno la sua band e I’orchestra composta da giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani, diretti dal Maestro Angelo Valori, Direttore d’Orchestra dal Conservatorio di Pescara.

Per raccontare i quattro grandi protagonisti saranno ospiti di ciascuna puntata personaggi del mondo della musica e della cultura, da Vinicio Capossela a Paolo Rossi, da Gino Paoli a tanti altri: con loro Morgan ripercorrerà la storia dei cantautori, spiegherà il loro percorso musicale e la genesi dei capolavori che li hanno resi immortali, conducendo i telespettatori in una sorta di “Visita Guidata Musicale”.

Sarà dunque ora mattatore ora cantante, e al suo fianco Pino Strabioli lo incalzerà con domande e lo accompagnerà nel racconto, ricordando aneddoti e conducendo il pubblico tra note e narrazione con il garbo e l’eleganza alla quale ci ha abituato.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, e realizzato presso gli studi Rai di Torino, “Stramorgan”, da un’idea creativa di Morgan, è un programma di Morgan, Pino Strabioli e di Ermanno Labianca, Luca Alcini, Roberto Manfredi, Angela Fortunato e Luca Masci, Coordinamento Editoriale di Daniela Attilini, Produttore Eleonora Iannelli, per la regia di Luca Alcini.