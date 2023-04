CS_Imma Tataranni- Sostituto procuratore. “Dai sassi alle stelle”

Terzo episodio della seconda stagione

Nel terzo episodio della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in onda martedì 11 aprile alle 21.30 su Rai 1. La scienziata Marta ventura, amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera. Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, è però completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita. In procura gli animi sono in subbuglio, Diana è sconvolta per la morte dell’amica, Imma pensa che Calogiuri tradisca Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini, e gli fa una paternale.