CS_”Al via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Da lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, c’è Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin.

In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi.

I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù.

• “Tribù delle donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.

• “Tribù degli uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

• “Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

La regia è affidata a Roberto Cenci.