CS_”Un passo dal cielo”- Solo per amore

Le montagne, le acque cristalline dei laghi e dei fiumi, i prati verde smeraldo, il cielo azzurro sul quale si stagliano le cime innevate. Giù in basso, a fondovalle, abitano i guardiani di questa natura meravigliosa, uomini forti e trasparenti come l’aria: le guardie forestali. I protagonisti di “Un passo dal cielo” che torna con un doppio appuntamento giovedì 20; alle 21.30 e alle 22.35 su Rai1.

Le trame dei due episodi:

Le indagini sull’omicidio di una donna mettono inaspettatamente Manuela in pericolo, mentre Nathan è sulle tracce di Mirko. Il ritorno di Eva aggiunge scompiglio nella vita di Vincenzo. Intanto

Nathan, Vincenzo e Gregorio indagano per capire cose è successo a Manuela. Nathan chiede a Mirko di trasferirsi da lui, mentre Carolina scopre una cosa spiacevole sul conto di Vincenzo.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati