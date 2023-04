CS_Lorenzo Jovanotti a “Che tempo che fa”

Tra gli ospiti di Fabio Fazio anche il ministro Nordio, Luca Argentero e Massimiliano Pani

Nuovo appuntamento, domenica 23 aprile alle 20 su Rai 3, con la ventesima edizione di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Tra gli ospiti della puntata il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e, in esclusiva, Lorenzo Jovanotti che, da lunedì 24 aprile torna su RaiPlay con “Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2”, un docutrip in 22 puntate nel quale attraversa in bicicletta il Sudamerica: una lunga pedalata di 3500 km – e 50mila metri di dislivello – dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia, dall’Oceano alla mitica Macondo.

Ospiti di Fabio Fazio anche Luca Argentero, nelle librerie con il suo primo romanzo “Disdici tutti i miei impegni”; Rossana Moretti Luttazzi, Presidente della Fondazione Lelio Luttazzi e autrice del libro “Una storia d’amore e di lucida follia – A mio marito Lelio Luttazzi” in uscita per il centenario dalla nascita del Maestro, a cui è dedicato anche il disco “Lelio Luttazzi – oltre il blu”; la staffetta partigiana Teresa Vergalli, che ha portato la sua testimonianza nel nuovo saggio “Una vita partigiana”; Massimiliano Pani, produttore e co-arrangiatore del nuovo album di Mina “Ti amo come un pazzo”.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il CEO di Moderna Stéphane Bancel; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti, a pochi giorni dal rientro dagli Europei di Antalya (Turchia), gli atleti della Nazionale di Ginnastica artistica maschile: la squadra composta da Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi e Mario Macchiati, vincitrice della Medaglia d’Oro nel concorso generale a squadre, primo titolo di sempre per l’Italia maschile in questa specialità, e Carlo Macchini, vincitore della Medaglia d’Argento individuale alla sbarra, un podio che mancava all’Italia dal 2007 con Igor Cassina; Stefano De Martino, in tv dal 25 aprile con la terza edizione di “Bar Stella” su Rai2; Mara Maionchi; la Gialappa’s Band; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Torna al Tavolo anche Massimiliano Pani.