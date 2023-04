CS_EMMA: MEZZO MONDO è il nuovo singolo fuori venerdì 28 aprile!

È “Mezzo Mondo” il nuovo singolo di EMMA fuori in radio e digitale venerdì 28 aprile! Sonorità fresche e nuove sfumature vocali, una Emma inedita che dopo aver girato mezzo mondo ritorna sulle scene musicali con una nuova maturità stilistica. In uscita per Capitol/Universal Music, “Mezzo Mondo” è stata scritta e composta da Francesco Tarducci, Emma, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti e prodotta da Katoo e Zef. Il brano è il primo estratto dal prossimo disco di inediti a cui l’artista sta lavorando e che uscirà a distanza di 4 anni dal precedente “Fortuna”.